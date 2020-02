Stiri pe aceeasi tema

- Premierul australian Scott Morrison a numit o 'vara neagra' incendiile de vegetatie grave din tara sa soldate pana acum cu peste 30 de decese, transmite marti DPA potrivit Agerpres. Zeci de focare inca erau active marti in statele australiene New South Wales, Victoria si South Australia, printre…

- Peste 30.000 de locuinte au ramas fara curent electric dupa ce furtuni extrem de puternice au lovit coasta de est a Australiei, deja devastata de incendiile de vegetatie, relateaza marti Xinhua. Furtunile care au lovit capitala Canberra, unde au cazut bucati uriase de grindina, au continuat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Australia, unde se mentine pericolul privind incendiile de vegetatie. Astfel, in statul Victoria se mentine starea de dezastru, in New South Wales - starea de urgenta, iar in capitala Canberra - starea de alerta. Alte alerte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, miercuri, ca sunt in continuare in vigoare alertele privind condiții severe de producere a incendiilor pentru Australia de Vest și Australia de Sud. Canberra, capitala țarii ramane cea mai afectata de poluarea cu fum, a mai precizat instituția.„Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza miercuri ca in Australia se mentin starea de dezastru in statul Victoria, starea de urgenta in statul New South Wales si alerta pentru teritoriul capitalei australiene - Canberra in urma evenimentelor majore provocate de incendiile de vegetatie. Totodata,…

- Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA.Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie care…

- Al doilea stat australian a anuntat ca decreteaza stare de urgenta din cauza incendiilor de vegetatie severe care fac ravagii in regiune. Victoria a declarat stare de dezastru in multe zone, permitand inchiderea drumurilor si evacuari fortate. Mai devreme a fost decretata starea de urgenta in New South…

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmând miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, în timp ce înca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita în viata, transmite…