- Australia prelungește cu doua saptamani carantina la Melbourne, al doilea oras ca marime din aceasta tara. Autoritatile sanitare considera ca scaderea pe plan local a numarului de infectari cu noul coronavirus este insuficienta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Italia extinde obligatia de izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din Romania si Bulgaria pana la 7 septembrie. Autoritatile italiene considera Romania o tara cu risc ridicat din punct de vedere epidemiologic. Pentru a evita importarea unor noi focare de coronavirus, autoritatile…

- Timp de cateva saptamani, statul Victoria din Australia a identificat in fiecare zi cateva sute de cazuri noi de coronavirus. Autoritațile din Melbourne au inasprit treptat restricțiile și izolarea in ultima...

- Autoritatile judetene au propus intrarea in carantina a orasului Faget. In orasul din estul judetului Timis au fost depistate 47 de cazuri de coronavirus. Decizia trebuie luata la nivel national. Fagetul este primul oras din Romania care intra in carantina. Aici au fsot depistate 47 de cazuri de coronavirius,…

- Barcelona este la un pas de a se intoarce la carantina, in contextul creșterii numarului de cazuri de infecție cu coronavirus. Deocamdata, autoritațile s-au limitat la a recomanda locuitorilor orașului sa ramana acasa. Autoritatile regionale din Catalonia le-au recomandat vineri locuitorilor Barcelonei,…

- Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia, se inchide total pentru o perioada de sase saptamani, intrucat numarul de cazuri in crestere ar putea declansa valul doi al pandemiei, potrivit Bloomberg. Daniel Andrews, premierul statului Victoria, a anuntat ca izolarea incepe de miercuri, ceea…

- Guvernul de la Kiev a prelungit miercuri pana pe 31 iulie izolarea („carantina adaptiva”) impusa pentru a frana raspandirea noului coronavirus, ca urmare a cresterii alarmante a noilor imbolnaviri dupa primele relaxari ale restrictiilor, a anuntat premierul Denis Smigal, transmite agentia EFE, citata…

- Autoritatile elene si-au exprimat luni ingrijorarea dupa cresterea numarului de noi cazuri de COVID-19 in tara, in perspectiva deschiderii sezonului turistic peste o saptamana, noteaza AFP. ‘Oricine crede ca am scapat de coronavirus greseste’, a avertizat ministrul protectiei cetateanului, Nikos Hardalias.…