- Popularitatea prim-ministrului, Scott Morrison, scade puternic in mijlocul crizei incendiilor de vegetație din Australia, un sondaj de opinie aratand ca cetațenii sunt nemulțumiți de performanța acestuia și modul in care gestioneaza criza, relateaza luni agentia...

- Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA.Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie care…

- UPDATE – Premierul controversat al Australiei, Scott Morrison, a promis sa cheltuiasca 1,4 miliarde de dolari americani pentru a-si ajuta tara sa isi revina din criza incendiilor de vegetatie, care continua inca. In zone din statele Victoria si New South Wales s-au inregistrat precipitatii. Pe fondul…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- Pompierii voluntari care nu s-au prezentat la locurile de munca obișnuite pentru a se dedica luptei impotriva incendiilor de vegetație care afecteaza Australia in aceasta perioada vor primi compensații din partea autoritaților, a anunțat duminica premierul Australiei, Scott Morrison, informeaza DPA.Potrivit…

- Armata a fost chemata sa ajute pompierii in lupta contra incendiilor masive care sunt in continuare active in apropiere de Sydney, conform unui anunt emis vineri de Fortele de Aparare ale Australiei (ADF), citat de agentia DPA, potrivit Agerpres Personalul militar specializat va fi dislocat imediat…

- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…