Australia - Ploi abundente care să domolească incendiile de vegetaţie, prognozate abia pentru luna martie Australia va trebui sa astepte pana in luna martie pentru a beneficia de ploi suficient de abundente care sa amelioreze vremea secetoasa ce a alimentat incendiile devastatoare de vegetatie, a precizat joi Biroul de meteorologie australian, citat de Reuters. In ultimele luni, incendiile de vegetatie au parjolit o suprafata de teren aproximativ cat o treime din suprafata Germaniei, provocand decesul a 29 de persoane si distrugand peste 2.000 de locuinte. Circa 200 de focare sunt active de-a lungul coastei estice, iar autoritatile, care depun eforturi pentru a le tine sub control, estimeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

