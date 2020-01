Australia - Peste jumătate din habitatul speciilor ameninţate cu dispariţia, distrus de incendiile de vegetaţie Incendiile din Australia au distrus mai mult de jumatate din habitatul in care traiesc 100 de specii de plante si animale amenintate cu disparitia, inclusiv 32 de specii in pericol critic de extinctie, a anuntat luni guvernul de la Canberra, relateaza AFP. Peste un miliard de animale au pierit in incendiile fara precedent care au facut ravagii in estul si sudul insulei timp de luni de zile, arzand o suprafata mai mare decat cea a Portugaliei. Un bilant exact pentru flora si fauna va fi stabilit in cateva saptamani, deoarece exista inca focare, iar unele zone distruse de incendii sunt inca prea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

