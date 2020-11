Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai prestigioasa cursa de yachting din Australia, Sydney-Hobart, va putea avea loc si in acest an, ca urmare a deciziei de redeschidere a frontierelor de stat dintre Tasmania si New South Wales, care se va produce vineri, informeaza agentia Xinhua. Organizatorii au precizat ca startul…

- Pelerinajul pentru Sfânta Parascheva de miercuri, este vizat de Parchetul de la Iași, în urma unei plângeri depuse de catre un grup de cetațeni, pentru zadarnicirea bolilor și chiar abuz în serviciu. Organizatorii pelerinajului, adica Mitropolia,…

- Organizatorii celei de-a 28-a editii a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native au anuntat, luni, ca manifestarea, programata in perioada 7-11 octombrie, va fi organizata in aer liber, la Teatrul de Vara, insa vor fi impuse o serie de reguli stricte pentru prevenirea infectarii…

- Organizatorii celei de-a 28-a editii a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native au anuntat, luni, ca manifestarea, programata in perioada 7-11 octombrie, va fi organizata in aer liber, la Teatrul de Vara, insa vor fi impuse o serie de reguli stricte pentru prevenirea infectarii…

- In varsta de 68 de ani, indragitul actor Horatiu Malaele a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de organizatorii Galei Serilor Filmului Romanesc , gala unde actorul urma sa plece peste 3 zile, pentru a fi omagiat, alaturi de prieteni din cinematografie. Citește gratuit ediția…

- In varsta de 68 de ani, starea sanatații actorului este una buna, știut fiind importanța pe care Malaele o acorda sportului, in special a tenisului. Organizatorii SFR anunta faptul ca invitatul special al editiei va veni la Iasi in viitorul apropiat, dupa ce va trece de scenariul infectarii cu Covid-19,…

- Horațiu Malaele a fost confirmat cu COVID-19, anunțul fiind facut de organizatorii Galei Serilor Filmului Romanesc. Actorul a confirmat indirect informația pentru Libertatea.Artistul trebuia sa fie prezent la Iași, in perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2020. ”Ediția careii este dedicata artistului…

- Actorul Horatiu Malaele a fost confirmat cu noul COVID-19. Artistul urma sa se deplaseze peste trei zile la Iasi, la Gala Serilor Filmului Romanesc. Organizatorii Serilor Filmului Romanesc de la Iași, unde actorul trebuia sa fie prezent, au anunțat ca Malaele are COVID-19. „Organizatorii SFR anunța…