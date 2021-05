Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Sydney a fost afectat luni de fumul degajat de incendiile de vegetatie realizate in scopuri preventive la periferia acestei metropole australiene, obligand autoritatile locale sa le recomande rezidentilor sa ramana in locuintele lor, informeaza AFP. "Un vant slab si o inversiune termica in timpul…

- Inundatiile provocate de ploile torentiale care au cazut in sud-vestul Australiei au afectat duminica mai multe cartiere din vestul orasului Sydney, unde autoritatile au cerut rezidentilor sa se pregateasca de o eventuala evacuare, relateaza agentiile EFE si AFP. Gladys Berejiklian, guvernatoarea…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați in comuna Albeștii de Argeș, acolo unde se manifesta un incendiu de vegetație care a afectat și o litiera de padure. Este vorba despre o suprafața de 5000 mp. CITEȘTE ȘI: Muncitor prins intre utilaje la Campulung Din primele informații, in apropierea litierei…

- Pompierii care se lupta cu un incendiu de vegetatie devastator care a distrus 86 de case de la periferia orasului Perth, capitala statului Australia de Vest, spera ca ploile torentiale prognozate in acest weekend ii vor ajuta la stingerea flacarilor, a anuntat sambata autoritatile, relateaza Reuters.…

- Incendiile de vegetație din vestul Australiei au distrus cel puțin 71 de locuințe din orașul Perth, zona aflata in lockdown dupa depistarea primului caz de coronavirus. Autoritațile le-au cerut oamenilor sa ignore restricțiile și sa paraseasca regiunea.

