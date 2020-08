Oamenii de stiinta din Australia au lansat un apel ca ornitorincul sa fie inclus pe lista speciilor vulnerabile in statul Victoria, dupa ce studiile au aratat ca numarul exemplarelor este in scadere din cauza pierderii habitatului si a incalzirii climei, informeaza Reuters.



Ecologul Joshua Griffiths, care a supervizat colectarea datelor ce au stat la baza recomandarii facute de un grup consultativ stiintific, a spus ca populatia de ornitorinci de pe teritoriul statului a scazut probabil cu circa 30% in ultimii 20 pana la 30 de ani.



''Am constatat scaderi semnificative…