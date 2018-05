Australia - O treime dintre speciile ameninţate nu fac obiectul unor monitorizări O treime dintre speciile australiene amenintate cu disparitia nu fac obiectul unor monitorizari, au anuntat vineri oamenii de stiinta, care afirma ca aceste vietuitoare ar putea sa dispara "in tacere" de pe Terra, fara ca nimeni sa observe extinctia lor, informeaza AFP. Threatened Species Recovery Hub, un program public de protejare a faunei, a realizat primul studiu national despre monitorizarea pasarilor, mamiferelor, broastelor, pestilor de apa dulce si reptilelor amenintate cu disparitia. In total 217 specii nu sunt monitorizate. Planetele si insectele nu au fost incluse acest studiu. Specialistii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

