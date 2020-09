Australia - O treime dintre cele 270 de balene eşuate pe coasta vestică a Tasmaniei au murit Aproximativ o treime dintre cele 270 de balene-pilot esuate pe coasta vestica a Tasmaniei, in sudul Australiei, au murit, potrivit echipelor de salvare care au precizat ca operatiunile pentru a veni in ajutorul acestor cetacee ar putea dura mai multe zile, relateaza marti EFE. Balenele au esuat pe un banc de nisip din golful Macquarie, din vestul Tasmaniei, iar o echipa de biologi si experti marini trimisi la fata locului studiaza modul in care pot fi tinute in viata aceste uriase mamifere care pot avea pana la 7 metri lungime si o greutate de trei tone. "Pentru inceput vom ajuta balenele sa aiba… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ o treime dintre cele 270 de balene-pilot esuate pe coasta vestica a Tasmaniei, in sudul Australiei, au murit, potrivit echipelor de salvare care au precizat ca operatiunile pentru a veni in ajutorul acestor cetacee ar putea dura mai multe zile, relateaza marti EFE, potrivit Agerpres.Balenele…

- Circa 250 de balene au esuat intr-un golf de pe coasta vestica a insulei australiene Tasmania, a anuntat luni Departamentul pentru protejarea faunei salbatice din aceasta regiune, potrivit DPA. O echipa de salvare formata din biologi marini a fost trimisa la Macquarie Harbour pentru a ajuta la salvarea…

- Circa 250 de balene au esuat intr-un golf de pe coasta vestica a insulei australiene Tasmania, a anuntat luni Departamentul pentru protejarea faunei salbatice din aceasta regiune, potrivit DPA, potrivit Agerpres.O echipa de salvare formata din biologi marini a fost trimisa la Macquarie Harbour…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat luni mass-media de stat, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang in cursul zilei de…

- O tanara in varsta de 23 de ani din Australia, pe nume Asleigh Simrajh, a murit la numai cateva zile dupa ce s-a casatorit, dupa ce medicii i-au diagnosticat greșit un neg ce ii aparuse pe picior. Mireasa care a murit din cauza medicilor, la cateva zile de la nunta Ashleigh Simrajh și Jason Hale […]…

- Patinatoarea olimpica Ekaterina Alexandrovskaya a murit la varsta de 20 de ani, dupa ce a cazut pe o fereastra la Moscova, relateaza The Sun. Tanara s-a nascut in Moscova in anul 2000, dar la Jocurile Olimpice din 2018 a reprezentat Australia. A fost de doua ori campioana naționala a Australiei la patinajul…

- Un tanar de 17 ani a decedat sambata atacat de rechin pe coasta estica a Australiei, au anuntat fortele de ordine, potrivit DPA. Potrivit declaratiilor martorilor, adolescentul ar fi fost atacat de un rechin in timp ce practica surfingul sambata dupa-amiaza la Wooli Beach, in apropierea…

- Cinci milioane de oameni din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au fost din nou bagați in izolare joi, din cauza unei reizbucnirii epidemiei de coronavirus, care se raspandește inca la nivel mondial, cu peste 12 milioane de persoane afectate, potrivit AFP. Deși departe de numarul mare…