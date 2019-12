Australia - Nou record de căldură, al doilea înregistrat în două zile Australia a doborat miercuri, pentru a doua zi la rand, recordul sau de caldura din istoria masuratorilor meteorologice realizate in aceasta tara, cu o medie nationala a temperaturilor maximale de 41,9 grade Celsius, a anuntat joi Biroul de meteorologie, informeaza AFP.



Noua valoare a depasit cu un grad precedentul record (40,9°C), care fusese stabilit marti. Anterior, recordul pentru cea mai calduroasa zi inregistrata in Australia data din ianuarie 2013 (40,3°C).



Aceasta canicula exceptionala este deosebit de ingrijoratoare intr-o tara care a fost deja devastata in ultimele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

