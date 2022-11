Australia | Nou pachet de legi care să protejeze moştenirea culturală aborigenă Australia a anuntat ca va crea un nou cadru legal national care sa protejeze mostenirea culturala aborigena, decizie luata dupa ce o companie miniera a distrus in 2020 un sit sacru venerat de aborigeni, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

