Australia - Misiune secretă pentru salvarea unor arbori preistorici O misiune secreta a permis salvarea din unul dintre incendiile care devasteaza Australia a ultimului sit natural din lume in care traiesc pini Wollemi, un arbore preistoric descoperit in 1994, au anuntat miercuri oficiali din aceasta tara, informeaza AFP. Mai putin de 200 dintre acesti arbori protejati mai exista in stare naturala, ascunsi intr-un defileu din Blue Mountains, o zona situata la nord-vest de Sydney si inclusa in patrimoniul mondial al umanitatii. Regiunea a fost afectata de unul dintre incendiile uriase care devasteaza Australia de mai multe luni. … Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

