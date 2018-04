Stiri pe aceeasi tema

- Un DJ din orașul Hobart ce i-a dat un cap in gura fostului premier australian Tony Abbott a fost condamnat la șase luni de inchisoare, dar el va putea fi eliberat condiționat dupa doua luni, potrivit Guardian.

- Judecatoria Buiucani a pronuntat miercuri, 4 aprilie, sentinta in cazul dosarului penal in care este vizat ex-deputatul liberal-democrat Chiril Lucinschi. Acesta a fost condamnat la cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare, intr-un penetenciar de tip semiinchis.

- Unul dintre primarii “veterani” din judetul Prahova, care ocupa aceasta funcție de 14 ani și este considerat un mic “baron” cu multa influența pe plan local, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce și ar fi ajutat niste rude cu bani, dar nu din buzunarul propriu, ci din bugetul primariei.…

- Marius Șandru, fost consilier județean din partea liberalilor și vicepreședinte al PNL Salaj a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Cluj, in cauza soluționata inițial de Tribunalul Salaj, la 7 ani și șase luni inchisoare. Practic, magistrații Curții de Apel Cluj au menținut pedeapsa aplicata de Tribunalul…

- Pronuntare amanata de ICCJ in dosarul fostului deputat Vlad Cosma Instanta Suprema a amânat pentru 22 martie pronuntarea sentintei definitive în dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat în prima instanta la opt…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Cristi Borcea a fost prezent in sala de judecata, alaturii de frații Ioan si Victor Becali. In acest dosar, Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Gianina Terceanu 220.000 de euro, din aprilie 2009 pana in mai 2012, pentru a da pedepse mai mici in Dosarul Transferurilor.Magistrații…