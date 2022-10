Stiri pe aceeasi tema

- Casele au fost inundate in Melbourne si in alte orase din sud-estul Australiei, iar locuitorii au fost sfatuiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, debitele raurilor fiind prognozate sa ramana periculos de ridicate timp de cateva zile, relateaza The Associated Press. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat vineri „rezultatele semnificative” inregistrate de contraofensiva ucraineana in estul tarii, intr-un moment in care orasul strategic Liman, controlat de rusi, este partial inconjurat de trupele militare ale Kievului. In aceeași zi, rușii au lansat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis ca luptele pentru recastigarea teritoriilor pierdute in fata Rusiei nu se vor opri, in timp ce Kievul a anuntat ca trupele sale au avansat pana la malul estic al raului Oskil, amenintand fortele de ocupatie rusesti din Donbas, scrie Reuters.

- Regiuni intregi din estul Ucrainei erau afectate duminica seara de intreruperi masive de curent, in urma unor lovituri aeriene rusești, dupa cum au anunțat mai mulți oficiali ucraineni. Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, a ramas fara electricitate duminica seara. Infrastructuri civile,…

- Autoritatile ucrainene au declarat ca Rusia a atacat zeci de tinte militare si civile in incercarea de a-si stabili controlul deplin asupra regiunilor Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, cu 120 de rachete care au lovit zona din jurul orasului Nikopol (sud) in cursul noptii.

- Cel puțin trei persoane au fost date disparute și mii de persoane din nordul Japoniei au primit ordin de evacuare, joi, dupa ce in zona a plouat torențial, iar unele rauri au ieșit din matca, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nivelul de spitalizari din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a atins, miercuri, un nivel record. Autoritatile au indemnat companiile sa lase personalul sa lucreze de acasa si au recomandat oamenilor sa poarte masti in spatiile inchise si sa isi administreze rapelul de urgenta, pe fondul unui focar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o alerta de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul ora 14:00 – ora 22:00 in Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala.