Australia: Mii de participanţi la protestele 'Black Lives Matter' Mii de persoane au participat sambata in intreaga Australie la protestele "Black Lives Matter" (vietile negrilor conteaza) purtand masti si respectand distantarea sociala, pe fondul avertismentelor liderilor statelor federale de a anula evenimentele in timp ce exista temeri asupra unui al doilea val de infectii cu coronavirus, relateaza Reuters. Mitingurile, dominate de o prezenta puternica a politiei, au fost in cea mai mare parte pasnice. Protestatarii au marsaluit pe strazi si s-au adunat in parcuri publice purtand pancarte pe care scria "Nu exista justitie, nu este pace" si "Ne pare rau pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

