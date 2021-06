Stiri pe aceeasi tema

- Lockdown-ul din Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, va fi prelungit cu sapte zile, au anuntat miercuri autoritatile australiene, care incearca sa franeze recenta aparitie a cazurilor locale de COVID-19, informeaza AFP. Perioada de sapte zile de lockdown pentru cei 5 milioane…

- Victoria, cel de-al doilea stat cel mai populat din Australia, a intrat in lockdown de joi seara. Cei sapte milioane de locuitori raman pana pe 3 iunie acasa, cu exceptia celor din afaceri esentiale. Statul...

- Cei peste 5 milioane de locuitori din Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, au primit ordinul oficial de a intra din nou in lockdown - pentru a patra oara in ultimul an si jumatate - incepand de la miezul noptii de joi spre vineri, dupa aparitia unui focar de COVID-19,

- In urma cu 13 ani a fost hirotonit primul episcop al romanilor din Australia și Noua Zeelanda. Ceremonia a avut loc la București, in Duminica Floriilor – 20 aprilie 2008. Arhimandritul Mihail Filimon devenea atunci Episcopul Ortodox Roman al Australiei și Noii Zeelande. Evenimentul…

- Hannah Lee Pierson, 31 de ani, model și influencer, a facut scandal la bordul unui zbor al companiei Air New Zeeland, dupa ce personalul de cabina a avertizat-o ca trebuie sa plateasca suplimentar pentru bauturile alcoolice, scrie New Zeeland Herald . Nervoasa, femeia a insultat și a agresat stewardesele…

- Bruxellesul vrea sa pastreze controlul asupra exporturilor vaccinurilor impotriva covid-19 in afara Uniunii Europene, iar Comisia Europeana a anuntat o prelungire a dispozitivului joi, la doar cateva zile dupa ce Italia a blocat un export de vaccin AstraZeneca in Australia, relateaza AFP.