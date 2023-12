Australia limitează migraţia Guvernul australian și-a anunțat intenția de a reduce aportul de migrație la jumatate in urmatorii doi ani, a declarat ministrul Afacerilor Interne al Australiei, Clare O’Neil, intr-o conferința de presa. Potrivit acesteia, noua politica care prevede limitarea aportului de migrație straina cu 50%, in urmatorii doi ani, face parte dintr-o strategie de imigrare pe 10 ani care va ajuta la repararea sistemului de imigrare „defect” al Australiei.De-a lungul anilor, Australia a fost o destinație pentru nigerienii care doresc sa se mute pentru munca sau studii. Noua strategie de limitare a imigratiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

