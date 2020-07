Australia - Lanţul muntos Regele Leopold a fost redenumit Autoritatile australiene au redenumit vineri lantul muntos Regele Leopold din nord-vestul tarii pentru ca acesta sa nu mai poarte numele monarhului belgian (1835-1909) si astfel sa fie stearsa referirea la un "tiran malefic", informeaza AFP. Oficialii statului australian Australia de Vest au precizat ca acest lant muntos lung de 600 de kilometri din regiunea Kimberley, care in 1879 a primit numele regelui belgian, va fi de acum cunoscut sub numele de lantul muntos Wunaamin Miliwundi. "De ani de zile am fost deranjat de faptul ca o regiune extraordinara din Australia de Vest este numita in onoarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

