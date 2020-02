Stiri pe aceeasi tema

- O investigatie a fost lansata in Australia dupa o operatiune de defrisare in urma careia circa 40 de koala au fost gasiti decedati, iar alti 80 au avut nevoie de ingrijiri medicale, relateaza marti Xinhua potrivit Agerpres. Autoritatile au aflat despre evenimentul tulburator saptamana trecuta, cand…

- Zeci de koala au fost ucisi si raniti de buldozere, in timp ce cateva sute au fost infometati din cauza unei exploatari forestiere din statul Victoria din Australia. Autoritatile au anuntat ca au demarat o ancheta, informeaza BBC si presa locala.

- Un nou val de caldura s-a abatut vineri asupra Australiei si se preconizeaza ca va inrautati, alaturi de rafalele de vant, situatia de criza determinata de incendiile de vegetatie care fac ravagii in sudul si estul tarii, relateaza AFP. Autoritatile au solicitat populatiei sa manifeste prudenta si…

- Imaginile surprinse de sateliții Copernicus Sentinel arata cat de extinse sunt incendiile de vegetație care au cuprins numeroase zone din Australia.Autoritatile australiene au facut apel joi la o noua evacuare in masa in regiunile intens populate din sud-estul tarii dupa revenirea temperaturilor caniculare…

- Noi evacuari masive in Australia. Urșii koala, specie amenințata cu dispariția din cauza incendiilor Canicula se reinstaleaza, de astazi, pe mari suprafețe din Australia. Autoritațile din statul Victoria se așteapta la o extindere exploziva a incendiilor de vegetație. Intre timp, numarul morților a…

- Autoritatile australiene au facut apel joi la o noua evacuare in masa in regiunile intens populate din sud-estul tarii dupa revenirea temperaturilor caniculare care au alimentat incendiile de vegetatie care ameninta mai multe localitati si comunitati, informeaza Reuters. ''Daca…

- Lunetisti din Australia s-au urcat miercuri în elicoptere pentru a începe exterminarea a pâna la 10.000 de camile, în conditiile în care seceta conduce turmele mari de animale salbatice în cautare de apa în apropierea localitatilor situate în zonele îndepartate,…

- Australia arde in continuare. Focurile care au cuprins statele australiene New South Wales si Victoria au inceput in luna noiembrie 2019 si continua sa ridice probleme severe de siguranta si mediu.