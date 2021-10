Stiri pe aceeasi tema

- Australia va incepe sa isi deschida frontierele de luna viitoare, a anuntat vineri premierul australian Scott Morrison, la 18 luni dupa interdictia impusa cetatenilor acestei tari de a calatori in strainatate fara autorizatie. Scott Morrison a declarat ca australienii vaccinati se vor putea intoarce…

- Australienii trebuie sa invete sa traiasca alaturi de COVID-19 atunci cand o rata inalta de vaccinare a populatiei va fi atinsa, a declarat luni prim-ministrul Scott Morrison, in pofida ingrijorarilor exprimate de guvernele unora dintre statele australiene legate de impactul generat de cresterea…

- Guvernul australian a publicat planul de deblocare, in patru faze, in care s-a dezvaluit ca frontierele se vor redeschide atunci cand 80% din populația eligibila va fi complet vaccinata impotriva COVID-19. Primul ministru australian Scott Morrison a impartașit detaliile planului bazat pe obiective…

- Arabia Saudita a facut cunoscut vineri ca isi va redeschide frontierele pentru turistii straini vaccinati, dupa o izolare de 17 luni din cauza pandemiei de coronavirus, a indicat agentia nationala de presa, noteaza AFP. Riadul nu a anuntat insa ridicarea restrictiilor legate de pelerinajul…

- Malta a renuntat marti la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. ‘Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia…

- „Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina”, a indicat marti seara guvernul maltez.Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care a anuntat ca isi inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati,…