Australia își redeschide frontierele după un an și jumătate Australia isi va redeschide de luna viitoare frontierele. Redeschiderea granițelor vine dupa 18 luni in care australienii nu au putut calatori. “A venit momentul ca australienilor sa li se redea viata”, a anuntat vineri premierul australian Scott Morrison. Australia iși redeschide frontierele de luna viitoare, la 18 luni dupa interdictia impusa cetatenilor acestei tari de a calatori in strainatate. Scott Morrison a declarat ca australienii vaccinati se vor putea intoarce acasa si calatori in strainatate “in urmatoarele saptamani”, imediat ce obiectivul de vaccinare de 80% din populatie va fi atins.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

