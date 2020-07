Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Chinei a avertizat, joi, Marea Britanie si Australia sa evite actiunile de a le oferi ajutor locuitorilor din Hong Kong, pe fondul amplificarii tensiunilor cu alianta pentru schimburi de informatii clasificate Cinci Ochi (Five Eyes), noteaza Mediafax.Ministerul chinez de Externe…

- Statele Unite au cerut luni „eliberarea imediata” a celor doi canadieni inculpați pentru spionaj în China, denunțând acuzațiile la adresa lor drept „politice și fara niciun fundament”, scrie AFP.„Statele Unite sunt alaturi de Canada și cer Beijingului…

- Procurorii chinezi au anunțat vineri ca au pus sub acuzare doi cetațeni canadieni reținuți de aproape doi ani sub suspiciunea de spionaj, un caz care a provocat un scandal diplomatic între Ottawa și Beijing, relateaza Reuters.Michael Kovrig, un fost diplomat, și Michael Spavor, un om de…

- Marea Britanie a inchis temporar ambasada din Coreea de Nord si tot personalul diplomatic a parasit tara, a anuntat joi ambasadorul Colin Crooks, potrivit The Guardian.Decizia a fost luata in urma restrictiilor de a intra in tara impuse din cauza coronavirusului „care fac imposibila schimbarea…

- Autoritațile de la Beijing au ridicat tonul, marți, și au cerut Franței sa „anuleze” un contract de armament cu Taiwan , menționand ca o astfel de tranzacție cu insula condusa de un guvern rival ar putea „deteriora relațiile sino-franceze”. Guvernul comunist și-a exprimat „ingrijorarea profunda” la…

- FBI si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii publice vizand vaccinuri, tratamnete…

- Ministerul de Externe al Chinei respinge acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste dezinformari in legatura cu coronavirusul, in urma unui raport al Uniunii Europene in care se spune ca exista „dovezi suficiente” privind operatiuni chineze ascunse pe retelele de socializare, potrivit Reuters,…

- China a cautat sa blocheze un raport al Uniunii Europene in care era sustinut ca Beijingul raspandea informatii false despre epidemia de coronavirus, potrivit mai multor surse citate de Reuters. Raportul a fost facut public, intr-un final, cu unele critici facute Guvernului chinez inlaturate, scrie…