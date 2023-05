Stiri pe aceeasi tema

- Australia incearca sa reduca drastic consumul de țigari in randul adolescenților și tinerilor prin noul buget federal, care va fi publicat saptamana viitoare. Australia ia masuri drastice in ceea ce privește țigarile electronice, in incercarea de a opri creșterea alarmanta a numarului de adolescenți…

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va interzice vanzarea tuturor tipurilor de pouch-uri (pliculete) cu nicotina in Tarile de Jos, extinzand in acelasi timp regulile referitoare la tutun pentru a include toate celelalte tipuri de produse pe baza de nicotina fara tutun, relateaza Reuters.

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat…

- Guvernul de la Varsovia a decis sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters.

- Guvernul de la Varsovia a decis sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters.

- Guvernul de la Varsovia interzice importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Guvernul belgian a decis joi sa interzica publicitatea pentru jocurile de noroc pe mai multe platforme, incepand cu data de 1 iulie. Masura este menita sa combata dependența și indatorarea, urmand ca la o data ulterioara sa intre in vigoare si alte interdictii privind publicitatea pentru jocurile de…