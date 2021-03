Stiri pe aceeasi tema

- Australia a prezentat miercuri un plan pentru un parteneriat cu un producator mondial de arme in scopul fabricarii propriilor rachete ghidate, pentru a spori potentialul de aparare al tarii, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Anuntul a fost facut de premierul Scott Morrison, tara sa urmand…

- Polonia intentioneaza sa vaccineze impotriva COVID-19 cel putin 10 milioane de persoane pana la finalul lunii iunie. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului de la Varsovia, Piotr Muller, transmite dpa, potrivit Agerpres. ”Cred ca cifra va fi chiar mai mare, dar prefer sa vorbesc cu…

- Compania aeriana Blue Air intenționeaza sa opereze trei zboruri pe saptamana pe ruta București– Suceava și retur, incepand din 23 Aprilie 2021. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat ca aceasta este o alta veste foarte buna pentru suceveni,…

- Actiunile Volkswagen au urcat marti cu peste 9%, ridicand capitalizarea bursiera a grupului german la aproape 150 de miliarde de dolari, dupa ce al doilea mare producator de vehicule din lume a oferit mai multe detalii privind extinderea pe segmentul automobilelor electrice, transmite Reuters, conform…

- ​Israelul aloca 60 milioane dolari pentru a începe construcția primului sau computer cuantic, tehnologia fiind una dintre cele mai promițatoare, dar li printre cele mai costisitoare. Israelul este celebra pentru companiile sale de tehnologie și pentru dezvoltarile din industria microprocesoarelor.…

- Elon Musk si-a pierdut suprematia financiara dupa ce Tesla a pierdut mai bine de 200 de miliarde de dolari din capitalizare. Analistii financiari spun ca, acum, actiunile Tesla sunt strans legate de evolutia Bitcoin. Averea multimiliardarului a scazut la 166 de miliarde de dolari, potrivit…

- Ford Motor a anuntat miercuri ca va electrifica toata gama de masini din Europa pana in 2030, grupul american alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, in perspectiva interzicerii vanzarilor de masini noi alimentate cu combustibili fosili, transmite…

- Lidl ofera 200 de dolari fiecaruia dintre angajatii sai din SUA care se vaccineaza anti-Covid-19, cel mai mare bonus acordat de o companie Grupul german de distributie Lidl a anuntat miercuri ca va plati un bonus de 200 de dolari fiecaruia dintre angajatii sai din SUA care se vaccineaza impotriva Covid-19,…