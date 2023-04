Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters. De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari in…

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters. De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari in…

- Ministerul chinez al apararii a anuntat, vineri, ca a trebuit din nou sa supravegheze si sa alunge distrugatorul USS Milius al marinei americane care ar fi intrat in apele sale teritoriale din Marea Chinei de Sud, in apropiere de Insulele Paracel, relateaza Reuters.

- Pentagonul anunța un pachet de ajutor militar de 2,175 miliarde de dolari pentru Ucraina, relateaza Reuters. Noul pachet de asistența militara americana pentru Ucraina include sisteme de aparare aeriana, rachete cu raza lunga de acțiune pentru HIMARS, precizeaza Pentagonul. Fii la curent cu…

- Cel mai bogat om de pe continentul asiatic a devenit Mukesh Ambani, cu o avere estimata la circa 84,4 miliarde de dolari. El il surclaseaza astfel pe Gautam Adani, care a cazut pe locul 10 Forbes, cu 84,1 miliarde de dolari, scrie Reuters.

- Statele Unite pregatesc un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care ar urma sa includa pentru prima data rachete cu raza de acțiune mai mare, precum și alte muniții și arme, au declarat pentru Reuters doi oficiali ameri

- Statele Unite pregatesc un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care ar urma sa includa pentru prima data rachete cu raza de acțiune mai mare, precum și alte muniții și arme, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani informați in acest sens, potrivit Mediafax.…

- Qatar este in discuții pentru a achiziționa o participație de la TTEF.PA, grupul de proiecte energetice de 27 de miliarde de dolari al companiei franceze TotalEnergies in Irak, au declarat trei surse pentru Reuters, in timp ce Bagdadul spera sa stopeze eforturile companiilor energetice occidentale…