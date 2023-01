Australia intensifică căutarea unei capsule radioactive minuscule pierdută Agenția de siguranța nucleara din Australia a anunțat marți ca s-a alaturat vanatorii pentru gasirea unei capsule radioactive minuscule disparuta undeva in interiorul țarii, trimițand o echipa cu echipament de detectare portabil și montat pe mașina, potrivit Reuters. Vanatoarea pentru o capsula radioactiva minuscula disparuta in interiorul Australiei s-a intensificat. Agenția de siguranța nucleara a țarii a anunțat marți (31 ianuarie) ca s-a alaturat cautarii, trimițand o echipa cu echipamente de detectare portabile și montate pe mașina. Capsula de argint, care are doar 6 milimetri in diametru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

