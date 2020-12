Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii de pe insula australiana Fraser au primit luni ordin de "evacuare imediata" dupa ce un incendiu de vegetatie care arde de cateva saptamani s-a intetit si s-a apropiat de asezarea Happy Valley, relateaza agentia DPA.

- Flacari uriașe au ieșit in noaptea de vineri spre sambata dintr-o casa din Fizeșu Gherlii. Incendiul s-a declanșat cu puțin timp inainte de miezul nopții, iar in urma apelului la 112, au intervenit pompierii de la Detașamentul din Dej cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj medical…

- Un incendiu puternic are loc in Rezervația Biosferei Delta Dunarii, in zona Grindul Chituc. Focul a izbucnit in urma cu trei zile. A fost stins cu dificultate, dupa aproape 20 de ore, dar s-a reaprins vineri. Pana acum, au ars aproximativ 700 de hectare de vegetație. Incendiul a izbucnit in localitatea…

- Ca urmare a volumului ridicat de apa cazut in urma ploii de marti, angajatii companiei de apa si canal au avut de efectuat numeroase interventii. De asemenea, statia de epurare a fost aproape blocata de cantitatea de deseuri adunata. Pe timpul ploii torențiale cazute in aceasta dimineața la Timișoara,…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit duminica in centrul tinutului viticol Napa Valley din nordul Californiei si s-a raspandit pe cel putin 800 de hectare, determinand evacuarea unui spital si a sute de case, au anuntat autoritatile citate luni de Reuters. Echipajele de pompieri au intervenit in forta,…

- Exercițiul zilnic care ii pune in acțiune pe pompierii militari din județ, incendiul de vegetație uscata, s-a manifestat și azi in str. Mihai Viteazu din municipiul Reghin. A ars un hectar de vegetație uscata fara pericol de propagare. Incendiul a fost localizat de pompierii militari de la Detașamentul…

- Un barbat a suferit arsuri pe aproape jumatate din suprafata corpului dupa ce a fost surprins de un incendiu de vegetatie, scrie agerpres . Nefericitul incident a avut loc astazi in localitatea prahoveana Cotofanesti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, la fata locului…