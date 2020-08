Australia: Incendiile din perioada 2019-2020, ''în mod categoric'' intensificate de încălzirea globală (raport) Incendiile de padure care au devastat Australia in 2019 si 2020 au fost ''in mod categoric'' intensificate de incalzirea globala, este concluzia la care a ajuns marti o comisie de ancheta, demontand astfel argumentele vocilor care sustin ca schimbarile climatice nu au niciun rol in acest dezastru, informeaza AFP marti.



Astfel de incendii au loc in fiecare an pe imensa insula-continent la finalul iernii australe, Australia confruntandu-se chiar si in aceste zile cu mai multe focare.



Incendiile de anul trecut insa au fost de o gravitate fara precedent, prelungindu-se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

