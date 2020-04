Australia: Incendiile de vegetaţie au eliberat în atmosferă mai mult CO2 decât toate emisiile din ţară Recentele incendii de vegetatie din Australia au eliberat in atmosfera mai mult dioxid de carbon intr-un singur sezon decat toata poluarea cauzata de emisiile anuale de gaze cu efect de sera raportate in aceasta tara, potrivit unor estimari guvernamentale, relateaza DPA.



O cantitate estimata la 830 de milioane de tone de CO2 a fost eliberata in atmosfera intre septembrie 2019 si februarie 2020 din cauza acelor incendii devastatoare, potrivit unor estimari preliminare publicate in aceasta luna de Departamentul pentru Industrie, Stiinta, Energie si Resurse.



Emisiile de gaze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

