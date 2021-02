Pompierii australieni au fost mobilizati marti pentru stingerea unor incendii de vegetatie care au afectat zeci de case de la periferia orasului Perth, marele oras din vestul Australiei, in prezent aflat in lockdown din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. Mai multe case si campuri au fost cuprinse de flacari la est de cel de-al patrulea oras ca marime al tarii, la aproximativ 30 de kilometri de centrul acestuia. Pompierii au declarat ca intervin "in conditii meteo foarte schimbatoare", in timp ce mercurul din termometre ar putea ajunge la 37 de grade Celsius. Foto: (c) RICHARD WAINWRIGHT/EPA…