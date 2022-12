Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul australian de externe Penny Wong a declarat sambata ca guvernul sau va impune sanctiuni tintite Rusiei si Iranului ca raspuns la ceea ce considera ca fiind incalcari grave ale drepturilor omului, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UE este de acord cu noi sancțiuni impotriva Iranului din cauza livrarilor de drone catre Rusia, a anunțat președinția ceha a uniunii, potrivit Reuters. Rusia și Iran resping acuzațiile privind dronele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unor sanctiuni care intra in vigoare joi impotriva a trei indivizi precum si a unei entitati care furnizeaza Rusiei drone iraniene utilizate in Ucraina, a anuntat presedintia ceha a UE.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca "rabdarea a ajuns la capat", explicand de ce a cerut luni, in cadrul unei reuniuni a UE, sancțiuni impotriva Iranului, dupa ce zeci de drone de fabricație iraniana au fost lansate asupra unor tinte din intreaga țara și in capitala…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au cerut noi sancțiuni impotriva Iranului daca se dovedește implicarea Teheranului in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Ucraina a raportat o serie de atacuri rusești folosind drone iraniene Shahed-136 in ultimele…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa ia in considerare noi sanctiuni impotriva Rusiei, pentru ca acestea nu ar face decat sa adanceasca actuala criza energetica si sa afecteze Europa, relateaza Reuters.