- Autoritatile australiene au afirmat, joi, ca o bucata de metal arsa a fost gasita de un crescator de animale intr-un tarc pentru oi, aceasta provine de la o racheta spatiala folosita intr-o misiune a companiei americane SpaceX, relateaza AFP, conform Agerpres.

- O racheta de propulsie produsa de SpaceX pentru nava spatiala Starship a luat foc in timpul unei lansari-test, luni, in Texas, ceea ce constituie un posibil esec pentru scopul lui Elon Musk de a lansa Starship pe orbita in acest an, relateaza Reuters.

- Australia a declarat stare de dezastru natural dupa ce inundatii grave au afectat statul New South Wales, de pe coasta de est a tarii. In Sydney a a plouat in 4 zile cat in opt luni. Autoritatile au emis ordine de evacuare pentru circa 50.000 de locuitori.

- Dupa cinci luni in care a stat in coma si a fost la un pas de moarte, o tanara in varsta de 25 de ani a descoperit ca logodnicul ei a blocat-o pe retelele sociale si s-a mutat cu o alta femeie. Brie Duval, originara din Australia, locuia in Canada, in august 2020, atunci cand a cazut de terasa unui…