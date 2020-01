Australia - Doisprezece morţi şi câteva persoane dispărute în incendiile de vegetaţie Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmand miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, in timp ce inca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita in viata, transmite Reuters. Numeroase vase participa la evacuarea persoanelor ramase izolate in zonele de coasta si transporta alimente si alte provizii pentru cei care nu necesita evacuare. In total, 12 persoane si-au pierdut viata din cauza incendiilor de vegetatie ce au izbucnit in urma cu cateva luni, printre care si 3 pompieri voluntari.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

