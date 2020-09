Australia: Doar 70 dintre cele 470 de balene eşuate într-un golf din Tasmania au fost salvate Un numar de 70 de balene-pilot dintre cele 470 de exemplare esuate in sudul Australiei au fost deocamdata salvate, in timp ce alte 380 au murit, au informat joi autoritatile locale, citate de EFE. Departamentul pentru industrii primare, parcuri, apa si mediu (DPIPWE) din Tasmania a anuntat pe contul sau de Facebook ca echipele de salvare se concentreaza acum pe salvarea a 20 de cetacee inca in viata, prinse intr-un banc de nisip. Sprijinite de voluntari, echipele lupta contracronometru pentru a trage balenele in apele mai adanci ale golfului Macquarie, de pe coasta de vest a Tasmaniei. "Cat sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

