Australia demarează un program pentru salvarea de la dispariţie a ţestoaselor endemice ameninţate Unul dintre cele mai rare si unice animale din Australia ar putea fi salvat de la disparitie datorita unui program de inmultire demarat de specialisti in statul Noul Wales de Sud, relateaza vineri Xinhua.



Declarata oficial pe cale de disparitie in 2017, testoasa cu casca de pe Manning (Myuchelys purvisi) traieste doar pe o anumita fasie situata pe marginea central-nordica a raului.



Usor de identificat datorita unor semne distincte de culoare galbena, testoasa de apa dulce se numara printre cele doar cateva specii la nivel international care au un teritoriu atat de limitat.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou medicament, care s-a dovedit eficace pentru reducerea greutatii in testele efectuate pe soareci de laborator, ar putea deveni un instrument util in lupta contra obezitatii, a anuntat miercuri o echipa de cercetatori din Australia, citata de Xinhua. Oamenii de stiinta de la Universitatea Noul…

- Tendoane prelevate de la canguri sunt testate in Australia spre a fi utilizate in cadrul interventiilor chirurgicale de inlocuire a ligamentului genunchiului, gleznei sau umarului, tratament revolutionar de care ar putea beneficia in special sportivii predispusi la astfel de accidentari, relateaza…

- Compusul cannabidiol non-psihoactiv prezent in medicamentele pe baza de marijuana ar putea avea efecte pozitive pentru copiii diagnosticati cu epilepsie severa, in cazul careia alte tratamente pentru aceasta tulburare neurologica nu sunt eficiente, conform unui studiu efectuat in Australia, citat de…

- Un grup format din conservaționiști din intreaga lume care a studiat cazul lemurienilor a ajuns la concluzia ca aceștia sunt in pericol de dispariție. Aceștia au revizuit și au analizat ultimele cercetari cu privire la populația de lemuri și au evaluat amenințarile existente asupra habitatului și a…

- Persoanele care consuma in mod regulat portocale au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta degenerescenta maculara, o afectiune oftalmologica comuna in randul persoanelor de varsta medie din Australia, conform unui studiu recent efectuat in aceasta tara, citat luni de Xinhua.

- Padurarii din Teritoriul de Nord (Australia) au capturat unul dintre cei mai mari crocodili din regiune dupa o cautare care a durat un deceniu, informeaza marti Xinhua. Exemplarul mascul de crocodil de apa sarata, cu o lungime de 4,71 de metri si o greutate de 600 de kilograme, a fost…

- O familie din Indonezia a ramas muta de uimire, dupa ce o ruda a disparut in mare și a fost gasita in viața pe o plaja din apropriere 18 luni mai tarziu. Nunta Sunarsih, in varsta de 53 de ani, a fost declarata moarta de catre autoritați, dupa ce a fost luata de valuri in […] The post O femeie declarata…

- PROGRAM CM 2018 LIVE. Actuala nationala a Frantei este probabil cea mai buna dupa cea de acum 20 de ani, cand Zidane si ai sai cucereau titlul suprem. Totusi, selectionerul Didier Deschamps a provocat cateva semne de mirare cand a anuntat locul pentru Rusia, de pe lista lipsind cateva vedete precum…