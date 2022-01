Australia cumpără drepturile drapelului aborigen Guvernul australian a ajuns la un acord pentru achizitionarea drepturilor de autor ale drapelului aborigen pentru aproximativ 12 milioane de dolari, punând capat unei îndelungi dezbateri asupra utilizarii acestuia de catre companii si persoane fizice, noteaza AFP, citat de Agerpres. Premierul Scott Morrison a afirmat ca guvernul sau a "eliberat steagul aborigenilor pentru australieni" datorita acestui acord. Acesta din urma este rezultatul negocierilor cu artistul aborigen Harold Thomas, care a conceput drapelul în 1971.



În ultimii 50 de ani, acest drapel…

Sursa articol: hotnews.ro

