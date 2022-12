Australia consideră că Iranul și Rusia încalcă drepturile omului și impune noi sancțiuni Ministrul australian de externe Penny Wong a declarat sambata ca guvernul sau va impune sanctiuni tintite Rusiei si Iranului ca raspuns la ceea ce considera ca fiind incalcari grave ale drepturilor omului, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

