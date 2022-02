Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cazului lui Novak Djokovici in Australia, ATP a emis un document cu noi restricții pentru jucatori, la viitoarele turnee din Italia. Tenismenii nevaccinați vor avea permisiunea sa joace, insa nu vor avea acces la facilitațile complexului sportiv. Noi reguli pentru jucatorii de tenis Pentru a participa…

- ATP a emis un document cu noi restrictii pentru jucatori, la turneele viitoare din Italia, informeaza RMC Sport. La aceste competitii, tensimenilor nevaccinati le este permis sa joace, dar nu vor avea acces la facilitatile complexului sportiv, informeaza News.ro. Dupa confuzia aparuta in jurul…

- Poliția israeliana a distrus miercuri înainte de zori casa unei familii palestiniene din cartierul sensibil Sheikh Jarrah, care a devenit simbolul luptei împotriva colonizarii israeliene din Ierusalimul de Est, scrie AFP.Punând un ordin de evacuare controversat, poliția i-a scos…

- Creatura a fost gasita la 60 de metri sub pamant intr-o gaura dintr-o regiune miniera in Australia de Vest și este vietatea cu cele mai multe picioare de pe planeta. Pana in prezent, nu a fost vazuta nicio nevertebrata cu mai mult de 750 de picioare, de aceea descoperirea este cu atat mai impresionanta.Milipedul…

- Roxana Maracineanu, ministrul delegat al Sportului din Franta, a vorbit la o conferinta de presa organizata cu ocazia vizitei sale la Val d’Isere in weekendul Cupei Mondiale de Schi Alpin, despre boicotul diplomatic asupra Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing. SUA, Canada, Australia si Marea Britanie…

- Regatul Unit a clasat drept organizatie terorista miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in enclava Fasia Gaza, in urma unei aprobari a deputatilor in acest sens, relateaza AFP. Numai aripa armata a Hamas - Brigazile Ezzedine al-Qassam - era interzisa anterior in Regatul Unit,…

- Marea Britanie a clasat vineri oficial ca organizatie terorista miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la guvernare in Gaza, dupa aprobarea parlamentarilor britanici, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Guvernul australian a clasificat miercuri intreaga miscare Hezbollah drept organizatie terorista, extinzand la intregul grup ce controleaza o mare parte a Libanului aceasta clasificare care pana acum era aplicata doar unitatilor sale armate, informeaza AFP. Puternica miscare siita sustinuta de Iran…