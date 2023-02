Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT nu poate fi accesat de utilizatorii din China, dar aplicația atrage interes uriaș in aceasta țara, in timp ce firmele de IT se grabesc sa lanseze chatboți rivali. Cu toate acestea, cu ajutorul rețelelor private virtuale și numerelor de telefon straine, unii locuitori din China reușesc sa acceseze…

- Deși atenția majoritații lumii este indreptata spre situația dramatica din China in ceea ce privește COVID-19, experții in boli infecțioase au inceput sa fie tot mai ingrijorați de subvarianta Omicron XBB.1.5 a coronavirusului care a ajuns sa fie responsabila de peste 40% din cazurile de COVID-19 in…

- Twitter va anula interdicția impusa la finalul lui 2019 privind reclamele politice, a confirmat miercuri un director din cadrul companiei, pentru Reuters , intrucat platforma deținuta de Elon Musk incearca sa creasca veniturile. Compania a scris anunțat marți ca iși va relaxa politica privind publicitatea…

- Petrolul era pe cale sa inregistreze a doua creștere anuala consecutiva, intr-un an volatil, marcat de rezervele reduse din cauza razboiului din Ucraina și de cererea slaba din partea principalului importator mondial de țiței, China, noteaza Reuters. Țițeiul a urcat in martie, referința globala Brent…

- ”Concurenta este foarte intensa acolo, asa ca vom lua in considerare, impreuna cu partenerul nostru chinez, cum vrem sa procedam. Daca vrem sa ne concentram energia, merita sa verificam toate scenariile si apoi sa decidem”, a spus Zellmer. Directorul general a spus ca Skoda ar putea lua in considerare…

- Dupa ce a facut concedieri in masa la Twitter, Elon Musk, noul proprietar, a decis ca mai multe birouri din sediul companiei sa fie transformate in dormitoare, scrie revista „Forbes”, care citeaza doua surse din cadrul firmei.Luni, angajatii care au venit la munca la sediul companiei din San Francisco…

- Luni, angajatii care au venit la munca la sediul companiei din San Francisco au fost intampinati de dormitoare saracacioase, cu saltele nedesfacute, perdele terne si monitoare gigantice in sala de conferinte – o imbunatatire semnificativa, totusi, fata de situatia „saltea gonflabila si sac de dormit”…

- Directorul executiv al Twitter, Elon Musk, a declarat ca numarul noi de utilizatori care și-au facut cont pe platforma a atins un „maxim istoric”. Numarul conturilor nou create au fost in medie de peste doua milioane pe zi in ultimele șapte zile, incepand cu 16 noiembrie, in creștere cu 66% fața de…