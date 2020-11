Populatia de ornitorinci din Australia s-a redus atat de drastic in ultimii 30 de ani, incat cercetatorii fac apel ca aceste faimoase mamifere cu cioc de rata sa fie introduse pe lista ''speciilor amenintate'', informeaza DPA. Mai multi experti de la Universitatea New South Wales (UNSW) au trimis luni un set de recomandari guvernului statului New South Wales (NSW), in urma unui raport care evalua riscul de extinctie pentru aceasta specie. Potrivit raportului UNSW, habitatul acestui animal amfibiu, cu coada de castor si care traieste in estul Australiei, s-a redus cu pana la 22%…