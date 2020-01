Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de coronavirus,

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr, scrie News.ro.Patru echipe, Australia, Thailanda, China si Taiwan,…

- Virusul misterios aparut luna trecuta in China a facut deja noua victime in orasul Wuhan, situat in centrul marelui stat asiatic.Autoritațile chineze au raportat, miercuri, ca noul virus, sau coronavirus, a ucis noua persoane, cu trei mai multe fața de precedentul bilanț, toate din Wuhan, sfatuind totodata…