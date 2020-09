Stiri pe aceeasi tema

- Curierul de droguri din Australia care a intrat cu o duba plina de metamfetamina in doua mașini de poliție a fost trimis la inchisoare, vineri, de catre o instanța din New South Wales, potrivit CNN. Ofițerii de poliție au descris accidentul ca “una dintre cele mai ușoare capturi de droguri” facute vreodata.

- Simon Tu a fost condamnat la șase ani și șase luni de inchisoare pentru transportul ilegal al unei cantitați mari de droguri comerciale, conducere neglijenta și lipsa de cooperare cu oamenii legii. El va putea fi eliberat abia iulie 2023, scrie CNN.Incidentul a avut loc pe 23 iulie, anul trecut, la…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat un apel la strangerea sumei de 15 milioane de dolari (12,7 milioane de euro), pentru a raspunde nevoilor sanitare de urgenta ale Libanului, in urma exploziilor care au devastat marti seara portul Beirut si o parte a capitalei libaneze, relateaza Reuters,…

- Simona Halep ar putea sa rateze US Open 2020. Numarul 2 mondial a oferit un interviu pe aeroport, unde a spus ca mai mult ca sigur nu va merge la US Open: "Nu știu inca daca merg in America. In condițiile din acest moment, nu! Sanatatea e cea mai importanta și nimeni nu poate judeca pe cineva…

- Misiunea FMI a incheiat consultarile cu Republica Moldova privind noul program economic, care se va desfașura in urmatorii trei ani. Astfel, tara noastra va primi din partea FMI o asistența financiara in valoare de circa 558 milioane de dolari.

- Politia sarba a anuntat vineri arestarea unui grup international suspectat ca a deturnat peste 70 de milioane de dolari creand false fonduri de investitii pe internet, la finalul unei anchete efectuate impreuna cu politia federala americana, relateaza AFP.Unsprezece cetateni din Serbia, Muntenegru,…

- Balaci a pledat vinovat in dosarul „Bitclub Network", care vizeaza una dintre cele mai mari scheme de tip Ponzi in care investitori din intreaga lume erau atrasi sa investeasca in bitcoin. Acesta a fost arestat la finele lui 2019 in Germania, unde era stabilit, iar din cauza pandemiei de coronavirus…

- Statele Unite au trimis in Ucraina armament si echipament militar in valoare de peste 60 de milioane de dolari - inclusiv rachete antitanc de tip Javelin -, in cadrul unui ajutor militar american, a anuntat miercuri Ambasada americana la Kiev, relateaza The Associated Press.