Australia - Canicula şi vântul puternic ameninţă să alimenteze incendiile de vegetaţie Zone extinse din sud-estul Australiei s-au pregatit joi pentru un nou val de canicula de cateva zile, care ameninta sa alimenteze incendiile de vegetatie active de cateva luni, informeaza Reuters. In timp ce pompierii si locuitorii si-au luat masuri de precautie in conditiile cresterii nivelului de pericol, guvernul statului New South Wales (NSW) a lansat o ancheta de sase luni pentru analizarea cauzelor si a raspunsului la acest sezon mortal de incendii de vegetatie. ''Nu vrem sa irosim oportunitatea de a lua in considerare orice recomandari pe care trebuie sa le adoptam inaintea sezonului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

