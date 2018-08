Australia. Biserica catolică, angajament privind pedofilia Biserica a reactionat la raportul final al comisiei de ancheta regale, care a lucrat timp de cinci ani asupra raspunsurilor institutionale la actele de pedofilie. 'Multi episcopi nu au ascultat, nu au crezut si nu au actionat', a declarat arhiepiscopul Mark Coleridge, presedintele Conferintei episcopilor catolici australieni. 'Aceste esecuri au permis anumitor faptasi sa comita din nou si din nou crimele, cu consecinte tragice si uneori fatale. Episcopii si liderii ordinelor religioase se angajeaza astazi: Niciodata', a adaugat el. 15.000 de plangeri de abuzuri Dupa un deceniu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

