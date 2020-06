Stiri pe aceeasi tema

- Scott Morrison a organizat de urgenta o conferinta de presa la Canberra pentru a-si avertiza concetatenii cu privire la "riscuri specifice" la care sunt expusi. "Organizatii australiene sunt in prezent vizate de un actor statal sofisticat", a afirmat el. "Aceasta activitate vizeaza organizatii australiene…

- Australia este tinta unui amplu atac cibernetic din partea unui "actor statal" care vizeaza sistemele informatice ale guvernului, administratiilor si companiilor, a afirmat vineri premierul Scott Morrison, citat de AFP. Morrison a organizat de urgenta o conferinta de presa la Canberra pentru a-si avertiza…

- Australia este tinta unui vast atac cibernetic al unui ”actor statal” care vizeaza sisteme informatice apartinand Guvernului, administratiilor si intreprinderilor, a anuntat vineri premierul Scott Morrison, relateaza AFP, conform news.ro.Scott Morrison a organizat de urgenta o conferinta de…

- Australia este tinta unui vast atac cibernetic al unui „actor statal” care vizeaza sisteme informatice apartinand Guvernului, administratiilor si intreprinderilor, a anuntat vineri premierul Scott Morrison, relateaza AFP.

- UniCredit: Romania se va confrunta cu o recesiune profunda in 2020, cu o contracție de peste 9% in termeni reali. Cum va evolua cursul euro/leu Romania se va confrunta cu o recesiune profunda in 2020, economia urmand a se contracta cu peste 9% in termeni reali, iar sprijinul guvernamental este limitat…

- Guvernul spaniol, minoritar, a avertizat luni opozitia ca Spania risca sa cada intr-o stare de "haos sanitar si economic" daca starea de urgenta votata pentru a incetini pandemia nu va fi prelungita, informeaza AFP. Guvernul condus de socialistul Pedro Sanchez, tot mai criticat pentru modul in care…

- Un roman stabilit de 12 ani inDanemarca este dat ca exemplu pentru integrarea și activitațilefilantropice pe care le desfașoara in țara adoptiva. AmbasadaRomaniei la Copenhaga a prezentat cazul lui Mihai Bericsas, nascutin Piatra-Neamț și stabilit din 2008 in capitala acestei țari.Mihai este gradinar…

- Ioan Popa, presedintele grupului Transavia, cea mai mare afacere din industria carnii de pui de pe plan local, cu peste 2.000 de angajati, considera ca economia ar trebui repornita cu orice pret, altfel multe businessuri se vor pierde, iar economia se va prabusi, scrie Mediafax."Economia trebuie…