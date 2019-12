Australia - Armata, chemată să ajute în lupta împotriva incendiilor de vegetaţie Armata a fost chemata sa ajute pompierii in lupta contra incendiilor masive care sunt in continuare active in apropiere de Sydney, conform unui anunt emis vineri de Fortele de Aparare ale Australiei (ADF), citat de agentia DPA.



Personalul militar specializat va fi dislocat imediat la paisprezece centre de comanda ale Serviciului Rural de Pompieri (RFS) de pe intreg teritoriul statului New

South Wales (NSW) pentru a ajuta la coordonarea actiunilor de combatere a incendiilor, a precizat ADF intr-un comunicat.



ADF ofera servicii de realimentare pentru aeronavele de stingere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

