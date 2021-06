Australia are in vedere includerea koala de pe coasta de est a tarii pe lista animalelor aflate in pericol de disparitie, a anuntat vineri ministrul Mediului, Sussan Ley, relateaza Reuters.



Exemplarele de koala de pe coasta de est din Australia sunt deja incluse pe lista animalelor vulnerabile, sub presiunea exploatarii forestiere, a intruziunii in zonele urbane si a unei infectii raspandite. De asemenea, incendiile de vegetatie care au afectat statele New South Wales si Queensland in 2019 si 2020 ar fi ucis pana la 30% din populatia de koala.



Oameni de stiinta si specialisti…