Australia ar putea fi afectată de o penurie de gaze naturale în 2027 Coasta de est a Australiei ar putea suferi penurii de gaze naturale inca din 2027, daca nu va fi disponibila in curand o oferta mai mare, a declarat Comisia australiana pentru concurența și consumatori (ACCC) intr-un raport publicat joi, adaugand un alt avertisment cu privire la piața interna a unuia dintre cei mai mari exportatori de GNL din lume, scrie oilprice.com. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

