Australia anunţă o finanţare de jumătate de miliard de dolari australieni pentru refacerea şi protejarea Marii bariere de corali Australia a promis duminica o jumatate de miliard de dolari australieni pentru restaurarea si protejarea Marii bariere de corali, bijuterie a patrimoniului umanitar amenintata de schimbarea climatica, relateaza AFP si Reuters.



Reciful, care se intinde pe circa 348.000 kilometri patrati de-a lungul coastei australiene si constituie cel mai mare ansamblu de corali din lume, s-a confruntat cu episoade grave de albire din cauza cresterii temperaturii apei.



Recifele sunt amenintate si de activitatile industriale si agricole, precum si de Acanthaster planci, o stea de mare invaziva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

